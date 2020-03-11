Рассказываем, какие улицы почистили от снега в Новосибирске 11 марта

11 Март 2020 2020-03-11T16:16:16+03:00

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В Новосибирске продолжают вывозить снег с дорог и тротуаров. Рассказываем, какие улицы избавили от сугробов сегодня, 11 марта.

— Сегодня в дневную смену снег вывезли с таких улиц, как: Ипподромская (от ул. Военной до подъема на ул. Фрунзе), Челюскинцев, Нарымская (от ул. Дуси Ковальчук до путепровода на площади Трубникова), Фрунзе (в районе дома № 67), Трикотажная (от проспекта Дзержинского до ул. Промышленной), Кирова (от ул. Алтайской до ул. Лобова), Ильича, Мира, Станиславского, Богдана Хмельницкого, Гребенщикова, Нахимова, Первомайская, — сообщает мэрия города Новосибирска. — Кроме того, сегодня от снега также почистили пешеходные переходы на улицах Добролюбова, Восход, Ипподромской, Большевистской, Гоголя и Фрунзе.

Отметим, что всего за сутки в Новосибирске очистили 390 километров тротуаров, 91 островок безопасности, 45 пешеходных переходов, 46 заездных карманов, 32 лестницы, 38 дорожных знаков, четыре пешеходных моста и девять ливневок.

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся уборки дорог и тротуаров, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

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