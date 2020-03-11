Под суд пойдут трое новосибирцев, которые убили и закопали на кладбище своего знакомого

11 Март 2020 2020-03-11T14:23:53+03:00

В Новосибирске под суд пойдут трое мужчин, которых обвиняют в похищении и убийстве своего знакомого. Фото: ПСО "Маяк"

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В Новосибирске под суд пойдут трое мужчин, которых обвиняют в похищении и убийстве своего знакомого. Напомним, КП-Новосибирск писала о том, как пропавшего в городе мужчину в ходе ссоры убили его знакомые, а тело закопали на кладбище.

— По данным следствия, вечером 8 сентября 2019 года 63-летний новосибирец вышел из дома, чтобы встретиться со своими знакомым: после этого на связь с родными он не выходил. Мужчину искали волонтеры и полиция, однако исход этой истории оказался куда более жутким, чем можно было ожидать. В процессе поисков, отрабатывая связи пропавшего, полицейским удалось выйти на подозреваемых, которыми оказались трое новосибирцев. Выяснилось, что между ними и потерпевшим возник конфликт, который позже перерос в драку. Так, избитого мужчину подозреваемые вывезли на своей машине за пределы города. Скончавшегося от полученных травм новосибирца, они закопали на кладбище поселка Садовый под Новосибирском, — сообщает СУ СК по Новосибирской области.

Подозреваемым предъявляли обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

В настоящее время, следователям удалось собрать достаточно доказательств для того, чтобы данное уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU