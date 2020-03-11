Родители школьника, сломавшего руку на перемене, отсудили 70 тысяч

11 Март 2020 2020-03-11T12:55:24+03:00

В школе под Новосибирском один из учеников получил перелом, когда играл на спортплощадке на перемене. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В школе под Новосибирском один из учеников получил перелом, когда играл на спортплощадке на перемене. Прокуратура Краснозерского района провела в школе проверку после случившегося.

— В сентябре 2019 года один из учеников на перемени играл на школьной спортивной площадке. Во время игры он повис на снаряде «брусья», однако не смог удержаться и упал. Ребенок получил травму в виде закрытого перелома шейки плечевой кости, что является тяжким вредом здоровью, — сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По результатам проверки, прокурор района предъявил в суд иск о взыскании со школы компенсации морального вреда. В марте суд рассмотрел этот иск и взыскал с учебного учреждения моральный вред в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об инциденте произошедшем в школе №212. Там 12-летний мальчик столкнул с лестницы ребенка с ДЦП. В результате падения школьник получил перелом копчика, а его родители собирались обращаться в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU