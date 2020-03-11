Tele2 открыла в Новосибирске салон связи нового формата

11 Март 2020 2020-03-11T12:48:22+03:00

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в Новосибирске салон связи нового формата. Инновационная для отрасли концепция опирается на удобство сервиса и коммуникаций с клиентами. Салон расположен на первом этаже в ТРЦ «Аура», ул. Военная, 5

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Новая концепция салона основывается на коммуникационной платформе «Другие правила» и способствует сокращению времени обслуживания клиентов, а также повышению качества и удобства предоставления услуг.

В салоне нового формата используются технологии, которые позволяют оператору предложить клиенту уникальный сервис. Виртуальная витрина «Все в один клик» дает возможность клиенту посмотреть карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания. Через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход в сеть Tele2 с сохранением номера или сменить тариф.Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка ресепшен.

Обновленный дизайн салона предлагает удобную навигацию по ассортименту. В новом салоне Tele2 действуют электронные ценники, которые являются экологичной заменой традиционным бумажным и позволяют максимально оперативно обновлять информацию о цене, скидках и акциях, экономя время сотрудников салона и позволяя им уделить больше внимания обслуживанию клиентов.

Салон расположен на первом этаже в ТРЦ «Аура» (ул. Военная, 5).

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь»Tele2:

- Наша аудитория становится все более продвинутой, и мы должны соответствовать этим запросам. Поэтому мы открываем новые салоны связи, в которых умные технологии помогают клиенту сделать выбор и получить ответы на свои вопросы. Также в салоне представлен широкий ассортимент не только последних моделей телефонов, но и в целом «умных вещей»: часов, наушников, при помощи которых пользователи могут дополнить свой «цифровой» образ. Кроме того, в новом салоне абоненты могут получить полный спектр не операторских услуг, таких как погашение кредитов, пополнения банковских карт и электронных кошельков, переводы по России и за границу, покупка билетов и страхование техники.

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