«Полная антисанитария»: новосибирцы отсудили ущерб за испорченный отпуск на Пхукете

11 Март 2020 2020-03-11T12:39:13+03:00

Семьи с детьми получили комнаты с плесенью, грязью и круглосуточным ремонтом за стеной

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Зимний отпуск в Таиланде обернулся кошмаром для двух семей из Новосибирска. Вместо трехзвездочного отеля их ждал шум стройки, а также грязные номера с плесенью и тараканами.

Семья Киприяновых решила провести 12 дней на Пхукете: пара взяла путевку на себя и двух маленьких детей. То же сделала семья Петровых, полетев в Таиланд с подростком. В конце января 2018 года они уже стояли с чемоданами в аэропорте, когда внезапно турагент решил изменить отель, пообещав предоставить аналогичные условия проживания — три звезды.

— По прилету мы увидели, что в предложенном нам отеле шел капремонт. Вся мебель и холодильник в номерах была сильно испачкана жиром, на кровати лежал матрас с огромным жирным пятном. В ванне повсюду была плесень и ржавчина, повсюду был мусор. Бассейн во дворе был похож на болото, с зацветшей зеленой водой, — рассказала Наталья Куприянова.

Мама двух детей выслала фото туроператору, и сотрудник фирмы начал искать подходящий отель, но мест в округе уже не нашлось. Две семьи с детьми за свой счет несколько дней скитались по отелям, а затем вместе сняли виллу на двух хозяев — пришлось провести остаток отпуска экономно.

По возвращению из-за границы, Наталья Киприянова предъявила претензии турагенту и туроператору на компенсацию расходов. К тому времени, турагент перестал отвечать на звонки, а туроператор отказал в компенсации, заявив, что «о вкусах не спорят».

В итоге Заельцовский районный суд взыскал с туроператора расходы в размере 35 тысяч рублей, потраченных на проживание. Еще семье Киприяновых удалось получить 20 тысяч рублей морального вреда, также туроператор получил 27, 5 тысяч штрафа. Петровы также получили компенсацию — 73 тысячи рублей.

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