Сибиряк похитил у бывшей жены дочку
Мужчина похитил у экс-супруги свою дочку. Он приехал в Бердск и взял четырехлетнюю девочку на прогулку. Однако не вернул ребенка домой в нужное время: мужчина решил увезти ее к себе в Забайкалье. У него осталась копия свидетельства рождения ребенка по которой он и приобрел два билета на поезд.
Мама ребенка обратилась в полицию. Выяснилось, что сибиряк ехал с дочкой на поезде Москва-Чита.
— Следственно-оперативная группа Кузбасского ЛУ МВД России обнаружила и сняла пассажиров с маршрута на станции Мариинск, доставила в линейный отдел полиции на станции Тайга, где передала девочку матери, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Сейчас все собранные материал по этому делу направлены в отдел МВД России по городу Бердску. Правоохранительным органам предстоит принять решение о том, возбуждать уголовное дело или нет.
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