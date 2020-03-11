Сибиряк похитил у бывшей жены дочку

11 Март 2020 2020-03-11T10:33:43+03:00

Сейчас все материал дела находятся в МВД России по городу Бердску. Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

Мужчина похитил у экс-супруги свою дочку. Он приехал в Бердск и взял четырехлетнюю девочку на прогулку. Однако не вернул ребенка домой в нужное время: мужчина решил увезти ее к себе в Забайкалье. У него осталась копия свидетельства рождения ребенка по которой он и приобрел два билета на поезд.

Мама ребенка обратилась в полицию. Выяснилось, что сибиряк ехал с дочкой на поезде Москва-Чита.

— Следственно-оперативная группа Кузбасского ЛУ МВД России обнаружила и сняла пассажиров с маршрута на станции Мариинск, доставила в линейный отдел полиции на станции Тайга, где передала девочку матери, — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Сейчас все собранные материал по этому делу направлены в отдел МВД России по городу Бердску. Правоохранительным органам предстоит принять решение о том, возбуждать уголовное дело или нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU