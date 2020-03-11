Полицейские прикрыли в Бердске подпольное казино

11 Март 2020 2020-03-11T09:30:44+03:00

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45-летний житель Бердска обвиняется в том, что почти год незаконно управлял подпольным казино. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд: зампрокурора Бердска Павел Акулов утвердил обвинительное заключение.

Старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин рассказал, что казино обнаружили на улице Островского в Бердске. Выявить игорный дом удалось после прокурорской проверки по жалобам горожан.

— В сентябре 2018 года обвиняемый снял в аренду одно из нежилых помещений, разместил в нем компьютеры и установил на них компьютеры специальное программное обеспечение. Оно позволило ему более 10 месяцев незаконно проводить азартные игры. Игорная деятельность была замаскирована под торговлю векселями, — передает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Правоохранители изъяли игровое оборудование и закрыли нелегальный клуб. Организатор игр свою вину признал. Его уголовное дело теперь рассмотрит в особом порядке мировой судья.

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