Иномарка протаранила «Ниву» охранников в Советском районе
В среду утром, 11 марта, в микрорайоне ОбьГЭС случилось ДТП. Напротив дома №44 по улице Молодости столкнулись лоб в лоб «БМВ 3» и «Нива» охранного предприятия Советского района. «БМВ» выехала на встречную полосу, отчего и врезалась во внедорожник.
Авария попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев, ролик появился в группе «Инцидент Новосибирск». В городском ГИБДД рассказали, что машины получили незначительные повреждения, а жертв нет.
— На место выезжал экипаж ДПС. В этой аварии никто не пострадал. ДТП также только с материальным ущербом, оформлялось без участия ГАИ, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
В Советском районе столкнулись BMW и Нива .
ИСТОЧНИК KP.RU