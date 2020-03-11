Иномарка протаранила «Ниву» охранников в Советском районе

11 Март 2020 2020-03-11T09:02:02+03:00

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В среду утром, 11 марта, в микрорайоне ОбьГЭС случилось ДТП. Напротив дома №44 по улице Молодости столкнулись лоб в лоб «БМВ 3» и «Нива» охранного предприятия Советского района. «БМВ» выехала на встречную полосу, отчего и врезалась во внедорожник.

Авария попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев, ролик появился в группе «Инцидент Новосибирск». В городском ГИБДД рассказали, что машины получили незначительные повреждения, а жертв нет.

— На место выезжал экипаж ДПС. В этой аварии никто не пострадал. ДТП также только с материальным ущербом, оформлялось без участия ГАИ, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В Советском районе столкнулись BMW и Нива .

ИСТОЧНИК KP.RU