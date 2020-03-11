«Машину негде ставить»: сибирячка пожаловалась на огромные сугробы на парковке

11 Март 2020 2020-03-11T07:17:02+03:00

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Огромные сугробы в парковочных карманах в центре Новосибирска не дают горожан поставить свои машины возле офисов. Об этой проблеме рассказала подписчица группы «АСТ-54» Анна Павлова. Женщина сообщила, что на улице Салтыкова-Щедрина почистили снег и свалили его на парковку.

Инвалидам негде парковаться.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— За неделю снег так и не вывезли. Но зато с другой стороны дороги установили новый дорожный знак, запрещающий стоянку. Таким образом, припарковаться нельзя ни с одной, ни с другой стороны! А помимо того, что негде припарковаться людям, которые работают в соседних зданиях, здесь ещё находится центр социального страхования, куда часто приезжают инвалиды, — негодует женщина. На автостоянке для инвалидов также красуются высокие сугробы.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию города, чтобы узнать, когда почистят парковку на улице Салтыкова-Щедрина.

Сугробы окружают с обеих сторон.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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ИСТОЧНИК KP.RU