«Как же я был слеп»: сибиряк потребовал у бывшей вернуть подарки и долги на 400 тысяч рублей

11 Март 2020 2020-03-11T06:53:18+03:00

Однако юрист объяснила, что вряд ли у мужчины хоть что-то выйдет

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Откровенный пост сибиряка с просьбой к бывшей вернуть вещи, которые он дарил, и деньги, которые она занимала, вызвал настоящую бурю в соцсетях.

- Я сделал для себя много выводов: как же я был слеп, как опьянен тобой, но когда это опьянение прошло, я увидел настоящее, где мне лучше без тебя, а тебе – без меня, - написал мужчина в письме к экс-возлюбленной и выложил фото в группе «Сплетни Новосибирска»

А дальше последовала просьба вернуть список того, что он дарил, и просьба вернуть все презенты и долги. Шуба за 85990 рублей, 73990 – телефон для ее дочки, еще 9900 рублей на духи – это лишь часть презентов. Еще 50 тысяч занимал, к примеру, на свадебный подарок для брата бывшей. Итого сумма получилась внушительная – около 400 тысяч рублей за пять месяцев отношений.

- Я не собираюсь снабжать, в свою очередь, все, сто ты мне дала или подарила, я тебе возвращаю, - закончил свое обращение сибиряк.

Подарки бывшей мужчина тоже пообещал вернуть. Фото: «Сплетни Новосибирска».

Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях в комментариях:

- 21 декабря он потратил на нее больше, чем все мои мужики за всю жизнь!

- Респект мужику. А кто скажет не мужик он, так что же. Он, в свою очередь, вообще девушку не обижал, по крайне мере финансово.

Вот только, как говорят юристы, вернуть потраченные сотни тысяч рублей ему не удастся:

- Поскольку расписки никакой от девушки нет, то и никакие деньги, данные в долг, по закону потребовать не получится. Устный договор действует на сумму до 10 тысяч рублей, а здесь речь идет о совсем других деньгах, - объясняет юрист Марина Пьянкова. – Подарки тоже возврату не подлежат.

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ИСТОЧНИК KP.RU