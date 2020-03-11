2020-03-11T06:53:18+03:00
Общество

«Как же я был слеп»: сибиряк потребовал у бывшей вернуть подарки и долги на 400 тысяч рублей

Однако юрист объяснила, что вряд ли у мужчины хоть что-то выйдет
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Тот самый список. Фото: «Сплетни Новосибирска».Тот самый список. Фото: «Сплетни Новосибирска».
Изменить размер текста:

Откровенный пост сибиряка с просьбой к бывшей вернуть вещи, которые он дарил, и деньги, которые она занимала, вызвал настоящую бурю в соцсетях.

- Я сделал для себя много выводов: как же я был слеп, как опьянен тобой, но когда это опьянение прошло, я увидел настоящее, где мне лучше без тебя, а тебе – без меня, - написал мужчина в письме к экс-возлюбленной и выложил фото в группе «Сплетни Новосибирска»

А дальше последовала просьба вернуть список того, что он дарил, и просьба вернуть все презенты и долги. Шуба за 85990 рублей, 73990 – телефон для ее дочки, еще 9900 рублей на духи – это лишь часть презентов. Еще 50 тысяч занимал, к примеру, на свадебный подарок для брата бывшей. Итого сумма получилась внушительная – около 400 тысяч рублей за пять месяцев отношений.

- Я не собираюсь снабжать, в свою очередь, все, сто ты мне дала или подарила, я тебе возвращаю, - закончил свое обращение сибиряк.

Подарки бывшей мужчина тоже пообещал вернуть. Фото: «Сплетни Новосибирска».

Подарки бывшей мужчина тоже пообещал вернуть. Фото: «Сплетни Новосибирска».

Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях в комментариях:

- 21 декабря он потратил на нее больше, чем все мои мужики за всю жизнь!

- Респект мужику. А кто скажет не мужик он, так что же. Он, в свою очередь, вообще девушку не обижал, по крайне мере финансово.

Вот только, как говорят юристы, вернуть потраченные сотни тысяч рублей ему не удастся:

- Поскольку расписки никакой от девушки нет, то и никакие деньги, данные в долг, по закону потребовать не получится. Устный договор действует на сумму до 10 тысяч рублей, а здесь речь идет о совсем других деньгах, - объясняет юрист Марина Пьянкова. – Подарки тоже возврату не подлежат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Машину негде ставить»: сибирячка пожаловалась на огромные сугробы на парковке
Искал любви: новосибирец устроил дебош в секс-шопе
Там сейчас не проехать: возле плотины ОбьГЭС произошла авария с грузовиком
«Как же я был слеп»: сибиряк потребовал у бывшей вернуть подарки и долги на 400 тысяч рублей
Браконьер выложил фото с убитым медведем в соцсетях и попался полиции
«Шумно и грязно»: жители новосибирских многоэтажек требуют закрыть снегоплавильную станцию
Ошейник с запахом трав: сибирячка спасла замерзающего котенка по пути на работу
«Обои расходятся по швам»: пьяный ремонтник испортил квартиру сибиряка
Кошку, которая спала в коляске, выбросили в мусоропровод
«Сибирь» вышла в полуфинал Восточной конференции КХЛ, обыграв «Автомобилиста»
Эксперты рассказали, зачем нужны «умные» грузоперевозки и как они сэкономят нервы клиентам
Велодорожка длиной 1300 метров появится в парке «У моря Обского»
Когда ходит – горбится: в Новосибирске пропала хромая пенсионерка в двух шапках
Помешал коронавирус: блогеру не удалось отвезти новосибирский снег в Дубай
Лежат в зерне на снегу: новосибирцы находят мертвых голубей в центре города
Приемных родителей стало меньше: сибиряки за год усыновили 212 детей
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега в ночь с 10 на 11 марта
«Дочь еле отбилась»: собаки напали на школьницу в Искитиме
«Просто ведьма»: сибирячка в купальнике и ботфортах показала откровенный танец
В Дзержинском районе столкнулись две иномарки: пострадала 9-летняя девочка
Отрезало обе ноги: в Новосибирске мужчина попал под поезд
Нашли боеприпасы: в Болотном эвакуировали жителей нескольких домов
#Ятожепомню: феминистки провели акцию в память беременной сибирячки, которую зарезал сожитель
«Глуховат и слепой на один глаз»: сибирячка приютила старого больного пса и не пожалела
Девяностые вернулись: банда отобрала у сибиряка «Mercedes» и вымогала 300 тысяч рублей
«Даже внучку не поздравить»: жители новосибирского села не смогли выехать из-за заметенных дорог на праздники
Со двора не выехать: сибиряков возмутили пробки на новом переезде с Родников