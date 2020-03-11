«Как же я был слеп»: сибиряк потребовал у бывшей вернуть подарки и долги на 400 тысяч рублей
Откровенный пост сибиряка с просьбой к бывшей вернуть вещи, которые он дарил, и деньги, которые она занимала, вызвал настоящую бурю в соцсетях.
- Я сделал для себя много выводов: как же я был слеп, как опьянен тобой, но когда это опьянение прошло, я увидел настоящее, где мне лучше без тебя, а тебе – без меня, - написал мужчина в письме к экс-возлюбленной и выложил фото в группе «Сплетни Новосибирска»
А дальше последовала просьба вернуть список того, что он дарил, и просьба вернуть все презенты и долги. Шуба за 85990 рублей, 73990 – телефон для ее дочки, еще 9900 рублей на духи – это лишь часть презентов. Еще 50 тысяч занимал, к примеру, на свадебный подарок для брата бывшей. Итого сумма получилась внушительная – около 400 тысяч рублей за пять месяцев отношений.
- Я не собираюсь снабжать, в свою очередь, все, сто ты мне дала или подарила, я тебе возвращаю, - закончил свое обращение сибиряк.
Подарки бывшей мужчина тоже пообещал вернуть. Фото: «Сплетни Новосибирска».
Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях в комментариях:
- 21 декабря он потратил на нее больше, чем все мои мужики за всю жизнь!
- Респект мужику. А кто скажет не мужик он, так что же. Он, в свою очередь, вообще девушку не обижал, по крайне мере финансово.
Вот только, как говорят юристы, вернуть потраченные сотни тысяч рублей ему не удастся:
- Поскольку расписки никакой от девушки нет, то и никакие деньги, данные в долг, по закону потребовать не получится. Устный договор действует на сумму до 10 тысяч рублей, а здесь речь идет о совсем других деньгах, - объясняет юрист Марина Пьянкова. – Подарки тоже возврату не подлежат.
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ИСТОЧНИК KP.RU