Там сейчас не проехать: возле плотины ОбьГЭС произошла авария с грузовиком
В среду, 11 марта возле плотины ГЭС произошла авария с участием грузовика. Об этом рассказала жительница Советского района Наталья в группе «На Хвосте I Новости Академгородка и окрестностей». По словам девушки, утром в сторону Академгородка образовалась большая пробка. Девушка также сообщила, что прямо на кольце по пути в микрорайон ОбьГЭС чистят дорогу от снега — и это усугубляет ситуацию.
По улице Балтийской в сторону Академгородка растянулась пробка. Фото: «2Гис»
В ГИБДД по Новосибирску подтвердили факт аварии.
- На дамбе ГЭС было столкновение с грузовым автомобилем. Не установлено, с каким другим автомобилем столкнулся грузовик. В аварии никто не пострадал. ДТП с материальным ущербом, оформлялось без участия ГИБДД, — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
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