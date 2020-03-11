2020-03-11T05:09:33+03:00
Дом. Семья

Ошейник с запахом трав: сибирячка спасла замерзающего котенка по пути на работу

Его подобрала неравнодушная женщина в пять утра
Надежда РЫЖКИНА
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Маленький котенок замерзал на улице. Фото: ИринаМаленький котенок замерзал на улице. Фото: Ирина
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В среду, 11 марта, около 5 часов утра сибирячка нашла крохотного котенка возле торгового центра, куда приехала на работу. Детеныш замерзал на улице, но куда деть потерявшегося питомца, женщина не знает: в магазине не оставишь, но и домой не заберешь.

— Октябрьский район, почти на самой дороге, в 5 утра сидел и замерзал котенок-подросток. Девочка. С зелёным ошейником. Ошейник с запахом трав. Сидела, поджимая лапки. Очень ласковая и очень голодная. Занесла ее в здание, накормила собачьим влажным кормом. Тут её держать нельзя, работа у всех. Себе взять до поиска старых хозяев уже не могу: дома четверо животных, — написала в группу «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» Ирина.

Очень похоже, что котенка потеряли хозяева, так как ошейник у него недешёвый.

Если вы узнали на фото вашего питомца, просьба звонить по телефону 8-913-714-08-44 (Ирина).

На кошечке был зеленый ошейник. Фото: Ирина

На кошечке был зеленый ошейник. Фото: Ирина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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