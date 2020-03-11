Ошейник с запахом трав: сибирячка спасла замерзающего котенка по пути на работу

11 Март 2020 2020-03-11T05:09:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 марта, около 5 часов утра сибирячка нашла крохотного котенка возле торгового центра, куда приехала на работу. Детеныш замерзал на улице, но куда деть потерявшегося питомца, женщина не знает: в магазине не оставишь, но и домой не заберешь.

— Октябрьский район, почти на самой дороге, в 5 утра сидел и замерзал котенок-подросток. Девочка. С зелёным ошейником. Ошейник с запахом трав. Сидела, поджимая лапки. Очень ласковая и очень голодная. Занесла ее в здание, накормила собачьим влажным кормом. Тут её держать нельзя, работа у всех. Себе взять до поиска старых хозяев уже не могу: дома четверо животных, — написала в группу «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» Ирина.

Очень похоже, что котенка потеряли хозяева, так как ошейник у него недешёвый.

Если вы узнали на фото вашего питомца, просьба звонить по телефону 8-913-714-08-44 (Ирина).

На кошечке был зеленый ошейник. Фото: Ирина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU