2020-03-11T04:02:53+03:00
Общество

«Обои расходятся по швам»: пьяный ремонтник испортил квартиру сибиряка

Заказчик пожаловался на них в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
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Ремонтники забыли поставить терморегулятор, оставив некрасивую дыру с проводами. Фото: revizor.nskРемонтники забыли поставить терморегулятор, оставив некрасивую дыру с проводами. Фото: revizor.nsk
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Житель Новосибирска пожаловался на ремонт, который в его новой однокомнатной квартире провела строительная компания. Больше всего его возмутило то, что работы шли очень медленно, больше двух месяцев.

— Человек, который занимался всем: и оклейкой обоев, и укладкой ламината, и отделкой плитки в ванной — любил выпивать. И, наверно поэтому, плитка ванной так уложена и обои теперь расходятся по швам. Обои порваны в некоторых местах, в комнате почти везде расходятся по швам, между плинтусом и ламинатом — щели. Про ванную комнату можно писать отдельный рассказ. Ремонтнику пришлось перекладывать пол в ванной комнате, так как термопару забыл туда уложить. А пол и до сих пор не работает! — написал сибиряк в отзыве на странице revizor.nsk.

Обои после ремонта отстают от стены. Фото: revizor.nsk

Обои после ремонта отстают от стены. Фото: revizor.nsk

По его словам, работу директор компании не контролировал: он приходил только пару раз и не отвечал на звонки. Заказчику пришлось разбираться самому.

Между плитками в ванной появилась плесень. Фото: revizor.nsk

Между плитками в ванной появилась плесень. Фото: revizor.nsk

— Зато суммы присылали почти каждую неделю. Сумма ремонта — около 200 тысяч по чекам, хотя и чеков-то нет! Есть какие-то квитанции, по которым не проверить отчетность в ФНС (но я найду способ проверить), — предупредил мужчина.

Тем временем компания, которая делала ремонт, узнала по отзыву своего клиента. Ее представитель не стал открещиваться от промахов.

— Ошибки, которые мы допустили, мы признаем и уже решаем с заказчиком, — написала фирма в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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