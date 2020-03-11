Кошку, которая спала в коляске, выбросили в мусоропровод

11 Март 2020 2020-03-11T03:40:29+03:00

Жители Затулинки приютили в многоэтажке белую кошку-подростка, но забота одних привела к ненависти других

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В Кировском районе Новосибирска, на Затулинке, в одной из многоэтажек, прямо в подъезде, поселилась белая кошка. Местные жители опубликовали объявление в социальных сетях — может, кто-то потерял животное. При этом соседи принялись ухаживать за кошкой: принесли ей коробку, кто-то насыпал корм. Но сочувствие любителей животных обернулось ненавистью других.

— Кто-то выкинул кошку в мусоропровод, мы достали ее из мусорного бака. Она повредила мордочку, — написали местные жители в социальных сетях и показали снимки с раненной кошкой.

Кошка могла выбрать себе необычное место для сна. Фото: vk.com/nsknahodka

Возможно, кому-то не понравились последствия жизнедеятельности домашнего питомца, а может, сыграл свою роль выбор места для отдыха — кошка не раз залезала в коляски, оставленные в подъезде.

Однако вскоре хозяйка кошки нашлась. Ей оказалась жительница соседнего подъезда Кристина.

— Кошку зовут Аляска, с ней все хорошо, глаз уже зажил. Аляска начала играть и разбрасывать все по дому, чувствует себя прекрасно, вернулся аппетит. Такая же любвеобильная, как и была, — сообщила девушка.

Аляска уже дома, чувствует себя хорошо. Фото: Читательница КП

ИСТОЧНИК KP.RU