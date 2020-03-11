«Сибирь» вышла в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилиста»

11 Март 2020 2020-03-11T03:12:40+03:00

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Пятый матч первого раунда плей-офф между командами «Сибирь» и «Автомобилист» прошел вечером 10 марта в Екатеринбурге. Новосибирские хоккеисты вырвали победу у екатеринбургских со счетом 2:1.

«Сибирь» забросила по шайбе в первом и втором периодах: отличились нападающие Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. В самом начале третьего периода подоспел и «Автомобилист» — гол на счету главной звезды команды из Екатеринбурга Павла Дацюка.

«Автомобилист» в концовке матча взял тайм-аут и снял вратаря, но «Сибирь» удержала победу. Команда из Новосибирска заработала 2:1 в матче и 4-1 в серии.

На этом «Автомобилист» выбывает из сезона. Соперником «Сибири» по полуфиналу Восточной конференции КХЛ станет либо казахский «Барыс», либо казанский «Ак Барс». Первые матчи полуфинала «Сибирь» в любом случае проведет на выезде — 17 или 18 марта.

hc_sibir Сибирь снова забила Автомобилисту две шайбы!

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