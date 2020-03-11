2020-03-11T03:12:40+03:00
Общество

«Сибирь» вышла в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилиста»

Новосибирская команда обошла екатеринбуржцев со счетом 2:1
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
«Сибирь» прошла в полуфинал, выместив «Автомобилиста». Фото: hc_sibir«Сибирь» прошла в полуфинал, выместив «Автомобилиста». Фото: hc_sibir
Изменить размер текста:

Пятый матч первого раунда плей-офф между командами «Сибирь» и «Автомобилист» прошел вечером 10 марта в Екатеринбурге. Новосибирские хоккеисты вырвали победу у екатеринбургских со счетом 2:1.

«Сибирь» забросила по шайбе в первом и втором периодах: отличились нападающие Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. В самом начале третьего периода подоспел и «Автомобилист» — гол на счету главной звезды команды из Екатеринбурга Павла Дацюка.

«Автомобилист» в концовке матча взял тайм-аут и снял вратаря, но «Сибирь» удержала победу. Команда из Новосибирска заработала 2:1 в матче и 4-1 в серии.

На этом «Автомобилист» выбывает из сезона. Соперником «Сибири» по полуфиналу Восточной конференции КХЛ станет либо казахский «Барыс», либо казанский «Ак Барс». Первые матчи полуфинала «Сибирь» в любом случае проведет на выезде — 17 или 18 марта.

hc_sibirhc_sibir
Сибирь снова забила Автомобилисту две шайбы!
2469 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Обои расходятся по швам»: пьяный ремонтник испортил квартиру сибиряка
Кошку, которая спала в коляске, выбросили в мусоропровод
«Сибирь» вышла в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилиста»
Эксперты рассказали, зачем нужны «умные» грузоперевозки и как они сэкономят нервы клиентам
Велодорожка длиной 1300 метров появится в парке «У моря Обского»
Когда ходит – горбится: в Новосибирске пропала хромая пенсионерка в двух шапках
Помешал коронавирус: блогеру не удалось отвезти новосибирский снег в Дубай
Лежат в зерне на снегу: новосибирцы находят мертвых голубей в центре города
Приемных родителей стало меньше: сибиряки за год усыновили 212 детей
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега в ночь с 10 на 11 марта
«Дочь еле отбилась»: собаки напали на школьницу в Искитиме
«Просто ведьма»: сибирячка в купальнике и ботфортах показала откровенный танец
В Дзержинском районе столкнулись две иномарки: пострадала 9-летняя девочка
Отрезало обе ноги: в Новосибирске мужчина попал под поезд
Нашли боеприпасы: в Болотном эвакуировали жителей нескольких домов
#Ятожепомню: феминистки провели акцию в память беременной сибирячки, которую зарезал сожитель
«Глуховат и слепой на один глаз»: сибирячка приютила старого больного пса и не пожалела
Девяностые вернулись: банда отобрала у сибиряка «Mercedes» и вымогала 300 тысяч рублей
«Даже внучку не поздравить»: жители новосибирского села не смогли выехать из-за заметенных дорог на праздники
Со двора не выехать: сибиряков возмутили пробки на новом переезде с Родников