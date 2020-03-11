2020-03-11T01:04:20+03:00
Общество

Велодорожка длиной 1300 метров появится в парке «У моря Обского»

Открыть ее планируют уже летом
Алена КУЛЕШОВА
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К концу этого лета в парке «У моря Обского» появится довольно большая велотрасса.К концу этого лета в парке «У моря Обского» появится довольно большая велотрасса.Фото: Александр ГЛУЗ
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Приятные изменения ожидают жителей Советского района, которые любят на досуге прокатиться на велосипеде. К концу этого лета в парке «У моря Обского» в микрорайоне ОбьГЭС появится довольно большая велотрасса.

— Мы давно хотели сделать велодорожку в парке, но на это не было средств. В наступившем году деньги удалось найти, уже завтра состоится заседание рабочей группы по этому проекту, и к августу мы планируем завершить все работы, — рассказал корреспонденту издания «Навигатор» Андрей Шемельков, директор парка культуры и отдыха «У моря Обского».

Всего на создание этой велотрассы уйдет 3,7 миллионов — этих денег должно вполне хватить на то, чтобы сделать современное покрытие на трассе такой большой протяженности. Стоит отметить, что 2 миллиона рублей на это выделяет депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Фельдбуш, остальную часть суммы — муниципалитет.

Планируется, что всего протяженность велотрассы составит 1300 метров и начинаться она будет у входа в парк, потом пойдет вдоль улицы Софийской, а дальше будет сделано кольцевое движение. Работы по обустройству начнут весной. Как заверил директор парка, несмотря на то, что основная часть маршрута проходит через лесную часть, сосны для этой цели никто рубить не собирался. Придется только немного убрать поросль клена и тополя, однако это является стандартной процедурой, которую в парке проводят ежегодно. А в этом году добавится еще и велодорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Велодорожка длиной 1300 метров появится в парке «У моря Обского»
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