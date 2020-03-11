2020-03-11T00:13:43+03:00
Общество

Когда ходит – горбится: в Новосибирске пропала хромая пенсионерка в двух шапках

Местонахождение женщины остается неизвестным с 6 марта
Алена КУЛЕШОВА
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Поисковики также отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт"Поисковики также отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поисках пропавшей в Новосибирске 78-летней Василенко (Губаревой) Галины Викторовны. Местонахождение женщины продолжает оставаться неизвестным с 6 марта 2020 года.

— Приметы: рост 140-145 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза. Женщина горбится при ходьбе и хромает. На момент своего исчезновения она была одета в черную куртку, черные брюки, темно-синие сапоги и две шапки: розовую и голубую, — сообщается в ориентировке поискового отряда.

Поисковики также отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Кроме того, на ориентировке размещена фотография 30-летней давности.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Галина Викторовна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить им об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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