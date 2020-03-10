Помешал коронавирус: блогеру не удалось отвезти новосибирский снег в Дубай

10 Март 2020 2020-03-10T21:45:01+03:00

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Новосибирскому блогеру Михаилу Докукину так и не удалось отвезти снег из Сибири в Дубай. Такая оригинальная задумка приобрела впечатляющий масштаб, однако планам так и не удалось осуществиться из-за эпидемии китайского коронавируса.

— К созданию коллекции снегов мира в Дубае я и моя команда готовились пять месяцев. За это время нам встретились и те, кто был готов поддержать этот проект, и те, кто называли его бессмысленной тратой времени. Но мы не останавливались: был решен вопрос с транспортировкой, я получил подтверждение со стороны вице-консула России в Дубае, была достигнута договоренность с большой ледяной комнатой Chillout Ice Lounge с постоянной температурой -6 градусов. Кроме того, я написал сценарий трех серий фильма о Дубае, который мы должны были снимать там, да еще и подключился Департамент по туризму Дубая, готовый оказать содействие. Проект поддержала финансовая компания, которая должна была оказаться в то же время в том же месте, — написал на своей странице в инстаграм Михаил Докукин. — Мы уже начали готовить договор, но за 11 дней до старта нами было принято непростое решение о переносе доставки экспоната из Сибири для этой коллекции. Причиной этому стал коронавирус, проникший на территорию ОАЭ. Мы решили не рисковать.

Однако, блогер сообщил, что отступать и отказываться от своей грандиозной затеи он не намерен. Предпринять вторую попытку транспортировки сибирских осадков к арабам он намерен зимой следующего года.

— Эта миссия обязательно состоится и переносится она на декабрь 2020 года. Проект уже приобрел известность, забрасывать его уже никак нельзя. К тому же, в декабре и снег будет чище, чем в конце марта, — пишет Михаил Докукин.

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ИСТОЧНИК KP.RU