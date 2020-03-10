2020-03-10T20:26:24+03:00
Общество

Лежат в зерне на снегу: новосибирцы находят мертвых голубей в центре города

Люди предполагают, что причиной смертей птиц могла стать отрава
Алена КУЛЕШОВА
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Мертвых птиц на снегу находят в центре города новосибирцы. Фото: ЧС-ИНФОМертвых птиц на снегу находят в центре города новосибирцы. Фото: ЧС-ИНФО
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Новосибирцев беспокоят жуткие находки на улицах города. Уже не раз люди натыкались на мертвых птиц, лежащих на снегу, усыпанном зерном.

Несчастных животных не раз видели на пересечении улиц Кропоткина и Красный проспект. Горожане предполагают, что кто-то травит везде снующих голубей при помощи зерна. Голодные птицы, как правило, с радостью накидываются на еду. Потом, по словам людей, пернатые начинают терять ориентацию в пространстве, становятся заторможенными и падают замертво.

— Сегодня здесь одна птица, а позавчера было целых четыре, — рассказали очевидцы изданию ЧС-ИНФО.

В настоящее время достоверно неизвестно, от чего именно погибают птицы. Но если причина на самом деле в отравленном угощении, но пострадать в такой ситуации могут также и другие животные, а также дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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