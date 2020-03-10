Лежат в зерне на снегу: новосибирцы находят мертвых голубей в центре города
Новосибирцев беспокоят жуткие находки на улицах города. Уже не раз люди натыкались на мертвых птиц, лежащих на снегу, усыпанном зерном.
Несчастных животных не раз видели на пересечении улиц Кропоткина и Красный проспект. Горожане предполагают, что кто-то травит везде снующих голубей при помощи зерна. Голодные птицы, как правило, с радостью накидываются на еду. Потом, по словам людей, пернатые начинают терять ориентацию в пространстве, становятся заторможенными и падают замертво.
— Сегодня здесь одна птица, а позавчера было целых четыре, — рассказали очевидцы изданию ЧС-ИНФО.
В настоящее время достоверно неизвестно, от чего именно погибают птицы. Но если причина на самом деле в отравленном угощении, но пострадать в такой ситуации могут также и другие животные, а также дети.
ИСТОЧНИК KP.RU