Приемных родителей стало меньше: сибиряки за год усыновили 212 детей

10 Март 2020 2020-03-10T18:33:38+03:00

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В 2019 году в Новосибирской области новую семью обрели 212 детей. Тем не менее, согласно статистике, в целом, россияне стали реже усыновлять детей.

— Больше всего актов усыновления в 2019 году было зарегистрировано в Московской области и в Москве. Меньшее количество детей попало в приемные семьи в Санкт-Петербурге и Свердловской области, — сообщает издание NEWS.ru, со ссылкой на данные министерства юстиции. — А вот в качестве антилидера выступили Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Новосибирская область, согласно данным показателям, находится в середине данного рейтинга городов. В соседних областях количество усыновленных детей еще меньше: в Омской области за 2019 год усыновили 142 ребенка, а в Томской — всего 72. А вот в Кемеровской области за прошлый год усыновили больше детей, чем в Новосибирске — всего в новые семьи попали 295 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU