Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега в ночь с 10 на 11 марта
Несмотря на то, что по календарю уже давно наступила весна, жителям Новосибирска погода преподносит внушительные снегопады, благодаря которым сугробы на дорогах города продолжают появляться. Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске в ночь с 10 на 11 марта.
— Сегодня, в ночную смену, снег вывезут с таких улиц, как Титова; Тюменская; Тайгинская; Богдана Хмельницкого; Челюскинцев (от ул. Ленина до площади Лунинцев); Военная (от ул. Ипподромской до ул. Покатной); Красина (в районе остановки «Гоголя» и в районе дома № 30 на ул. Планетной); Красный проспект (от ул. Мостовой до площади Ленина и от ул. Писарева до ул. Аэропорт), а также с перекрестка улиц Героев Труда и Российской и Октябрьской магистрали, — сообщают в управлении автомобильных дорог мэрии города.
Сибиряков, имеющих авто, просят не оставлять их на ночь вдоль дороги и на придомовых территориях. Машины могут помешать работе спецтехники.
Если у вас имеются какие-либо вопросы, касающиеся темы уборки дорог и тротуаров, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU