Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега в ночь с 10 на 11 марта

10 Март 2020 2020-03-10T16:52:03+03:00

Сибиряков, имеющих авто, просят не оставлять их на ночь вдоль дороги и на придомовых территориях. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что по календарю уже давно наступила весна, жителям Новосибирска погода преподносит внушительные снегопады, благодаря которым сугробы на дорогах города продолжают появляться. Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске в ночь с 10 на 11 марта.

— Сегодня, в ночную смену, снег вывезут с таких улиц, как Титова; Тюменская; Тайгинская; Богдана Хмельницкого; Челюскинцев (от ул. Ленина до площади Лунинцев); Военная (от ул. Ипподромской до ул. Покатной); Красина (в районе остановки «Гоголя» и в районе дома № 30 на ул. Планетной); Красный проспект (от ул. Мостовой до площади Ленина и от ул. Писарева до ул. Аэропорт), а также с перекрестка улиц Героев Труда и Российской и Октябрьской магистрали, — сообщают в управлении автомобильных дорог мэрии города.

Сибиряков, имеющих авто, просят не оставлять их на ночь вдоль дороги и на придомовых территориях. Машины могут помешать работе спецтехники.

Если у вас имеются какие-либо вопросы, касающиеся темы уборки дорог и тротуаров, вы можете обратиться с ними в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU