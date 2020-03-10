2020-03-10T15:51:58+03:00
Общество

«Просто ведьма»: сибирячка в купальнике и ботфортах показала откровенный танец

Ролик набрал более 4 тысяч просмотров в соцсетях
Софья ЯКОВЛЕВА
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Девушка рассказала КП-Новосибирск, что танцует уже три года. Фото: кадр из видеоДевушка рассказала КП-Новосибирск, что танцует уже три года. Фото: кадр из видео
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Новосибирская танцовщица Полина Маликова опубликовала в своем Instagram ролик, в котором она исполняет откровенный танец в стиле High Heels Choreo. В соцсетях видео набрало более 4 тысяч просмотров и несколько десятков комментариев.

Девушка рассказала КП-Новосибирск, что танцует уже около трех лет — за это время она успела обзавестись несколькими тысячами подписчиков в сети, которые восхищаются ее творчеством.

— Мало что может сравниться с красотой женской энергии и эстетикой женского тела, по-моему, это прекрасно в любой подаче и в любых проявлениях! А насчет того, как к этому относятся мои близкие, могу сказать, что они близкие адекватные люди и прекрасно понимают, что это все творчество, и что в обычной жизни я в таких откровенных нарядах по городу не передвигаюсь, в клубы не прихожу и на полу там не валяюсь. Просто снимаю красивые танцевальные видео, — пояснила Полина.

Этот танец девушка решила поставить, потому что ей понравился трек Ying Yang Twinz — «Wait». По словам сибирячки, костюм она подобрала по настроению, а площадкой для съемок стал обычный танцзал.

Как и ожидалось, чувственный танец Полины не смог оставить равнодушными ее подписчиков. В комментариях многие из них написали о том, что смотреть на то, как она танцует можно бесконечно:

— Это просто пожарище!

— Можно смотреть бесконечно.

— Просто ведьма! — пишут люди.

Сибирячка в купальнике и ботфортах показала откровенный танец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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