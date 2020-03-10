«Дочь еле отбилась»: собаки напали на школьницу в Искитиме

10 Март 2020 2020-03-10T17:35:12+03:00

Бродячие своры держат в страхе сибиряков уже не первый месяц

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Житель Искитима Александр рассказал о нападении собак на детей по пути в среднюю школу №2 по адресу Кирова,35. По его словам, ЧП произошло днем 9 марта — во всем виновата стая бродячих собак, которые обитают в Искитиме.

— Сегодня немецкая овчарка напала на мою собачку и прокусила ей шерсть. Я еле отбил свою собаку, и тогда овчарка побежала к школе, где играла с детьми. А вчера дочь пошла в школу и ели отбилась от собаки. Если никто не будет отлавливать собак, я сам лично приму меры, — пообещал Александр.

Мужчина не смог предоставить фото или видео нападения собак на ребенка. Но в руководстве средней школы №2 отмечают — проблема действительно есть.

— У нас рядом частный сектор, и собаки часто на самовыгуле. А дети через эти улицы идут в школу. В прошлом году стая из 5-6 полубездомных собак нападала на детей, они боялись идти в школу. Мы обращались в администрацию — часть собак выловили, в итоге стая распалась. В этом году вроде нет такого, чтоб покусали на пути к школе, — рассказали в руководстве средней школы №2 города Искитима.

Мнение пользователей разделились — одни устали от бездомных собак, другие осуждают насилие:

— Проблема не в собаках, а в человеке. Некоторые жители отпускают своих собак свободно разгуливать по территории жилого сектора города, села, деревни, не контролируют питомцев. Многие просто избавляют себя от лишней канители и суматохи, связанной с домашними животными, и хладнокровно выкидывают их подальше, — говорит подписчица городского сообщества Елена Уметбаева.

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