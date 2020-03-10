В Дзержинском районе столкнулись две иномарки: пострадала 9-летняя девочка

10 Март 2020 2020-03-10T14:04:49+03:00

В Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирску

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В Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка. Авария случилась в Дзержинском районе города.

— Около часа дня 45-летний водитель автомобиля Subaru Forester ехал по улице проспект Дзержинского со стороны улицы Авиационная в сторону улицы Волочаевская. Около дома №77 по улице проспект Дзержинского он столкнулся с едущим в попутном направлении автомобилем Honda Logo, за рулем которого была 34-летняя женщина, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате ДТП пострадала маленькая пассажирка «Хонды». Девочку 9-лет отвезли в больницу с травмой позвоночника. На месте произошедшей аварии работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня в под Новосибирском произошло еще одно ДТП. Около остановки «Совхоз Пригородный» две иномарки столкнулись лоб в лоб. По словам очевидцев событий, водителей с разными травмами увезли в больницу на скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU