2020-03-10T13:22:23+03:00
Происшествия

Отрезало обе ноги: в Новосибирске мужчина попал под поезд

Сибиряк скончался на месте до приезда скорой
Алена КУЛЕШОВА
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На вокзале Новосибирск-Западный мужчина попал под поезд и лишился обеих ног.На вокзале Новосибирск-Западный мужчина попал под поезд и лишился обеих ног.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На вокзале Новосибирск-Западный мужчина попал под поезд и лишился обеих ног. По предварительной информации, сибиряк, упавший на пути, выпил слишком много алкоголя.

ЧП случилось 9 марта, в 21:10 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях обнаружено тело мужчины.

— По предварительной информации, 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, у него была обнаружена пустая тара из-под алкоголя. Судя по всему, он пренебрег техникой безопасности, находясь рядом с путями: сначала он присел на платформу, потом попытался с нее встать, поскользнулся и упал на пути. Проезжающий поезд отрезал ему обе ноги, мужчина скончался на месте, до приезда скорой, — рассказали КП-Новосибирск в транспортной полиции.

В настоящее время, полиция продолжает разбираться в причинах и обстоятельствах произошедшего. Напомним, 25 января, в Новосибирске поезд отрезал ногу подростку. По предварительной информации, парень отвлекся на телефон и наушники, из-за чего не заметил поезд. Его доставили в больницу.

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На месте работает следственно-оперативная группа (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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