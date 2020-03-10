2020-03-10T11:43:53+03:00
Общество

#Ятожепомню: феминистки провели акцию в память беременной сибирячки, которую зарезал сожитель

Они прикрепили открытки с манифестом о смерти к бутылкам со спиртными напитками
Надежда РЫЖКИНА
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Феминистки прикрепили к бутылкам открытки вот с такой надписью. Фото: katrin_nenashevaФеминистки прикрепили к бутылкам открытки вот с такой надписью. Фото: katrin_nenasheva
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Московская и активистка художница Катрин Ненашева провела мини-акцию #ятожепомню в память беременной омички Натальи Ч., которую в Новосибирске убил ее сожитель. Напомним, тогда убийцу нашли по чеку на бутылку водки из магазина.

— Мы придумали мини-открытки, которыми обычно украшают коллекционный алкоголь, превратить в мини-манифесты о смерти вследствие домашнего насилия. Такие открытки сегодня и завтра будут появляться в магазинах. К акции можно присоединиться в своём городе и разместить открытие в алкоотделах, — написала на своей странице в «Инстаграме» Катрин Ненашева.

Акция в память погибшей сибирячке прошла в нескольких городах России. Фото: katrin_nenasheva

Акция в память погибшей сибирячке прошла в нескольких городах России. Фото: katrin_nenasheva

Она также привела неутешительную статистику:

— В 2019 году было совершено 15 381 преступление в сфере так называемых семейно-бытовых отношений. И это только зарегистрированные случаи. Домашнему насилию подвергаются дети, подростки, взрослые, пожилые люди. Чаще всего от домашнего насилия гибнут именно женщины.

Напомним, жестокое убийство сибирячки Натальи Ч. произошло 27 января. Ее нашли зарезанной в подъезде многоэтажки на улице Кирова, 25. Врачи не смогли спасти жизнь беременной и ее ребенка. Полицейские через сутки задержали в Омске ее убийцу — Рустама Ф. За убийство ему грозит пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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