2020-03-10T10:34:36+03:00
Происшествия

Девяностые вернулись: банда отобрала у сибиряка «Mercedes» и вымогала 300 тысяч рублей

Два молодых человека установили свои порядки на территории Ордынского района
Екатерина КОМЯКОВА
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Полиция довела до суда дело ордынских вымогателей.Полиция довела до суда дело ордынских вымогателей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сейчас оба злоумышленника под следствием, их обвиняют минимум в трех эпизодах вымогательства. Первый случай связан с сотрудником заправки, его молодые люди необоснованно обвинил в сливе бензина и потребовали за это компенсацию. При этом угрожали заправщику обрезом.

Второй случай связан с так называемым «крышеванием». Та же парочка вмешалась в конфликт между жителями Ордынского, потребовав у одной из сторон 300 тысяч рублей. За отказ преступники пообещали избить жителя.

Третий случай касается только одного подозреваемого. Летом прошлого года он отобрал у владельца «Mercedes Benz» вместе с документами и оформил машину на свою жену. Сам потерпевший долго не обращался в полицию, так как получил от обидчика аванс, 9 тысяч рублей, а после ждал, когда ему вернут остальные деньги, но так и не дождался.

Сотрудники уголовного розыска полиции поймали ордынских преступников и провели у них обыски.

— У одного из фигурантов полицейские изъяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья и два травматических пистолета, предположительно, использовавшиеся при совершении преступлений, а также патроны к ним, — сообщили в ведомстве.

Оба подозреваемых находятся под стражей, уголовное дело возбуждено по статьям «вымогательство», «разбой», «незаконное хранение оружия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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