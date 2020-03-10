«Даже внучку не поздравить»: жители новосибирского села не смогли выехать из-за заметенных дорог на праздники

10 Март 2020 2020-03-10T09:43:57+03:00

Село Локти в Мошковском районе оказалось отрезано от цивилизации из-за непогоды и нечищеных дорог

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Жители села Локти Мошковского района пожаловались на нечищеные дороги. На праздники в честь 8 Марта селяне не могли выехать или встретить гостей. Из-за метелей улицы замело, а местная администрация не успела все вовремя почистить.

— Пятого марта выпал снег, а до этого в Локтях техника была в последний раз 28 февраля. Жителям приходится самим пробивать дороги, часть дорог совсем не проездные, администрация бездействует. 8 Марта мы вовсе оказались в засаде. У нас дети, дочки, внучки, которые нас хотят поздравить, мы к ним хотим съездить, но возможности нет, — сообщила жительница села Лариса.

На фото заметенный снегом переулок Школьный. Такая же ситуация была на остальных улицах.

Дороги начали чистить только 9 марта. Сегодня, 10 марта, жители уже могут проехать по селу, улицы выглядят пока как тоннели. Жители надеются, что дороги все-таки расширят в ближайшее время.

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