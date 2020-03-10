Со двора не выехать: сибиряков возмутили пробки на новом переезде с Родников

10 Март 2020 2020-03-10T09:42:00+03:00

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В начале марта заработал железнодорожный переезд, который соединил улицу Фадеева с улицей Гребенщикова. По задумке он должен был облегчить транспортную нагрузку, но в итоге ситуация для водителей проще не стала.

Подписчики группы «АСТ-54» массово жалуются на километровые пробки, в которых они застряли ранним утром.

Жители микрорайона Родники массово жалуются на пробки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— После открытия дороги в Калининском районе простоял 2 часа на улице Фадеева в пробке, чтобы проехать 1,5 километра. Раньше за 10 минут это расстояние проезжал. Нужно расширять Фадеева, делать развязки и не только. Пробка от «Ленты» до Окружной, — описывает ситуацию Антон.

— Ужас! Дорога встала после этого открытия! Со двора не выехать! По частному сектору объезжают пробку, дети лезут в сугробы, уступая место автомобилям, — сетует Анна.

— Все так обрадовались открытию переезда с Гребенщикова. Но теперь с утра пробки неимоверные, невозможно проехать. Видимо, всем так теперь будет весело ежедневно и с утра до вечера! В 6:30 всё стояло колом! — пишет Ольга.

Раньше улица Фадеева была тупиковой. С появлением переезда транспорт движется по улице в обе стороны.

По улице Фадеева в обе стороны растянулась пробка.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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