Поиграем в догонялки: белочки из зоопарка позабавили соцсети
Две белочки, которые свободно передвигаются по новосибирскому зоопарку, устроили догонялки: они шустро бегали, прячась друг от дружки за соснами. Когда же им надоело прятаться, белки сползли с дерева и продолжили игру в салки уже на снегу.
Милых зверьков засняла новосибирский фотограф Анна Новикова. Она рассказала, что белочки внесли своей возней немного веселья в сонное царство.
Большая сноровка нужна, чтобы запечатлеть шустрых белочек на камеру.
— Белочки бегали слева от центральной аллеи, недалеко от входа в зоопарк. На улице было минус три градуса в полпервого дня. Когда я уезжала из зоопарка, потеплело до нуля. Эти белочки бегают, где хотят, трудно их уловить на камеру. А звери почти все спали в берлогах, — рассказала фотограф.
Подписчики Анны не смогли оставить такую милоту без внимания.
— Свободные жители зоопарка. Я люблю белок!
— Шубки еще зимние. Симпатяги, — написали они в комментариях на YouTube.
Белочки устроили догонялки в зоопарке.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило
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