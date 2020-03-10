2020-03-10T08:56:32+03:00
Дом. Семья

Поиграем в догонялки: белочки из зоопарка позабавили соцсети

Неугомонные зверьки попали в объектив видеокамеры
Надежда РЫЖКИНА
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Изредка белочки замирали, давая себя заснять. Фото: стоп-кадрИзредка белочки замирали, давая себя заснять. Фото: стоп-кадр
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Две белочки, которые свободно передвигаются по новосибирскому зоопарку, устроили догонялки: они шустро бегали, прячась друг от дружки за соснами. Когда же им надоело прятаться, белки сползли с дерева и продолжили игру в салки уже на снегу.

Милых зверьков засняла новосибирский фотограф Анна Новикова. Она рассказала, что белочки внесли своей возней немного веселья в сонное царство.

Большая сноровка нужна, чтобы запечатлеть шустрых белочек на камеру.

Большая сноровка нужна, чтобы запечатлеть шустрых белочек на камеру.

— Белочки бегали слева от центральной аллеи, недалеко от входа в зоопарк. На улице было минус три градуса в полпервого дня. Когда я уезжала из зоопарка, потеплело до нуля. Эти белочки бегают, где хотят, трудно их уловить на камеру. А звери почти все спали в берлогах, — рассказала фотограф.

Подписчики Анны не смогли оставить такую милоту без внимания.

— Свободные жители зоопарка. Я люблю белок!

— Шубки еще зимние. Симпатяги, — написали они в комментариях на YouTube.

Белочки устроили догонялки в зоопарке.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

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ИСТОЧНИК KP.RU

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