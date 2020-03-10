«Мы косточку срастили»: жертва барабинского стрелка отсудил полмиллиона у колледжа

10 Март 2020 2020-03-10T07:58:09+03:00

Дмитрий Болденков(слева) два года не мог пошевелить правой рукой. Фото предоставлено Аленой Болденковой Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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Бывший одногруппник студента, который устроил стрельбу в барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий, отсудил 550 тысяч рублей.

Напомним, трагедия случилась в мае 2018 года. Тогда студент колледжа принес ружье на урок и стал стрелять по одногруппникам. Заряд дроби попал студенту Дмитрию в руку, он оказался в реанимации. Молодой человек перенес четыре операции, так как выстрел вынес пять сантиметров кости и мышц предплечья.

Сперва хирурги срезали мышцы спины и восполнили потерю ткани, затем взяли часть кости с бедра и поставили титановый штифт в июле 2018 года.

— Мы косточку на руке срастили, для этого ездили в Курган. Но теперь Диме нужно восстановить атрофированные за два года мышцы. Первые две недели реабилитации в НИИТО нам обещают по полису ОМС, но затем нужны деньги. Для учебы мы кругом непригодны, врачи до сих пор не поставили Дмитрию даже степень инвалидности, — рассказала КП-Новосибирск мать пострадавшего студента Алена Болдырева.

Женщина рассказала, что колледж пытается переложить всю ответственность на стрелка Семья стрелявшего также не может компенсировать вред: безработный отец и мать-уборщица должны заботиться о младшем брате, который пошел в первый класс.

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