2020-03-10T07:33:11+03:00
Происшествия

Пытались вытащить внедорожники: на трамвайных рельсах в Кировском районе застряло такси

Неудачливый таксист хотел объехать пробку
Надежда РЫЖКИНА
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Автомобиль на трамвайных путях увидели жильцы многоэтажки.Автомобиль на трамвайных путях увидели жильцы многоэтажки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Утром 10 марта водитель Hyundai Solaris с наклейкой такси захотел объехать пробку по трамвайным путям. Но у него не получилось, и автомобиль крепко засел на рельсах между остановками «Вертковская» и «Дом радио».

Внедорожники не смогли вытащить авто из плена. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Внедорожники не смогли вытащить авто из плена.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Об инциденте сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они же передали, что вытащить таксиста пытались внедорожники, но тщетно. Машина перекрыла пути трамваям № 2 и №16 в обоих направлениях.

ДТП не было, никто не пострадал. Выезжал экипаж, автомобилиста должны убрать с трамвайных путей, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Таксист застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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