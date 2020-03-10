Пытались вытащить внедорожники: на трамвайных рельсах в Кировском районе застряло такси
Утром 10 марта водитель Hyundai Solaris с наклейкой такси захотел объехать пробку по трамвайным путям. Но у него не получилось, и автомобиль крепко засел на рельсах между остановками «Вертковская» и «Дом радио».
Внедорожники не смогли вытащить авто из плена.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Об инциденте сообщили очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они же передали, что вытащить таксиста пытались внедорожники, но тщетно. Машина перекрыла пути трамваям № 2 и №16 в обоих направлениях.
— ДТП не было, никто не пострадал. Выезжал экипаж, автомобилиста должны убрать с трамвайных путей, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Таксист застрял на трамвайных путях, пытаясь объехать пробку.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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