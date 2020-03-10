Забил кочергой: двое приятелей подрались, когда отмечали 8 марта

10 Март 2020 2020-03-10T07:15:31+03:00

Подозреваемого раньше уже судили за убийство. Фото: Архив "КП"

Они пришли в гости к знакомому и, напившись, поссорились

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В больницу Барабинска на «Скорой помощи» привезли сильно побитого 46-летнего мужчину. У него были травмы головы различной степени тяжести.Все произошло вечером 8 марта: медики тут же сообщили о пациенте в полицию.

Барабинские полицейские сразу же задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство. Повздорив в тот день с приятелем, он схватился за кочергу.

— Двое мужчин пришли в гости к третьему знакомому в частный дом, чтобы отметить праздник. Они распивали спиртное, между ними возник конфликт. После этого один из гостей набросился на другого с кочергой, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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