2020-03-10T06:34:18+03:00
Происшествия

Рухнет в любой момент: над трассой в Академгородке болтается опасный знак

Сибиряки рассказали о нем в соцсетях
Надежда РЫЖКИНА
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Знак развернулся в другую сторону и может вот-вот рухнуть. Фото: «АвтоБердск»Знак развернулся в другую сторону и может вот-вот рухнуть. Фото: «АвтоБердск»
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На перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей сильно погнуло ветром дорожный знак. Мало того, знак развернулся в противоположную сторону, сбивая с толку водителей, так еще и едва держится, угрожая упасть в любую секунду.

Фотографиями поделились утром вторника, 10 марта, участники городского чата в мессенджере. Позже фото опубликовали в группе «АвтоБердск». Дорожный знак, висящий довольно высоко над проезжей частью, может быть опасен для автомобилей, которые едут в сторону Академгородка.

Знак висит довольно высоко над проезжей частью. Фото: «АвтоБердск»

Знак висит довольно высоко над проезжей частью. Фото: «АвтоБердск»

— Здесь создается аварийная ситуация, необходимо обращаться в ГИБДД. Без ГИБДД никто не вправе устанавливать или менять знаки. Заменить или восстановить знак должны в течение трех суток после обнаружения, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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