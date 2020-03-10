Рухнет в любой момент: над трассой в Академгородке болтается опасный знак
На перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей сильно погнуло ветром дорожный знак. Мало того, знак развернулся в противоположную сторону, сбивая с толку водителей, так еще и едва держится, угрожая упасть в любую секунду.
Фотографиями поделились утром вторника, 10 марта, участники городского чата в мессенджере. Позже фото опубликовали в группе «АвтоБердск». Дорожный знак, висящий довольно высоко над проезжей частью, может быть опасен для автомобилей, которые едут в сторону Академгородка.
Знак висит довольно высоко над проезжей частью. Фото: «АвтоБердск»
— Здесь создается аварийная ситуация, необходимо обращаться в ГИБДД. Без ГИБДД никто не вправе устанавливать или менять знаки. Заменить или восстановить знак должны в течение трех суток после обнаружения, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.
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