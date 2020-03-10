2020-03-10T06:02:28+03:00
Общество

«Бабки есть?»: охранники не пустили новосибирца в бар и заявили, что «передумали»

На произошедшее парень пожаловался в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Охрана не пропустила сибиряков.Охрана не пропустила сибиряков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Неприятный инцидент произошел в новосибирском баре в ночь с 8 на 9 марта. Двое парней пришли, чтобы поздравить своих девушек, но так и не смогли туда попасть:

- Заходя, я предъявил паспорт, при входе на меня посмотрели как на ненормального, и спросили «Бабки есть?». Я попросил пропустить друга, но ему меньше чем через неделю исполняется 21. Объяснил, что мы хотим поздравить своих дам с праздником и попросил пропустить, но мне ответили нет. Подумал: хорошо, это их работа, - описывает новосибирец ситуацию на flamp.ru. - Мне сказали, что либо я выхожу, либо захожу. На что я сказал: «Хорошо, захожу». И в ответ слышу: «Мы передумали, пока». Меня силой выперли на улицу, как будто я очень пьян или похож на вещь.

Адвокат Оксана Лукьянчук считает, что сибиряк имеет полное право добиваться справедливости в этой ситуации:

- Прежде всего, необходимо написать претензию в бар и дождаться, как они на нее отреагируют. А дальше решать, обращаться в суд или нет, - пояснила КП-Новосибирск Оксана Лукьянчук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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