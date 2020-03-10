«Водителей увезли на скорой: из-за аварии на трассе под Новосибирском образовалась пробка

10 Март 2020 2020-03-10T06:31:27+03:00

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Новосибирские водители разбили две иномарки и попали в больницу утром во вторник, 10 марта. Очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «Совхоз Пригородный» недалеко от Толмачево: от удара лоб в лоб внедорожник отбросило в отбойник, сообщили очевидцы.

Столкновение произошло на участке трассы Р-254 «Иртыш» около 06:55. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, водитель седана Toyota Platz ехал из города Обь в сторону Ордынского шоссе, и недалеко от остановки «Совхоз Пригородный» совершил ДТП со встречным внедорожником Mitsubishi.

Седан лишился передней части корпуса, от сильного удара авто развернуло поперек дороги. Внедорожник Mitsubishi лишился левого крыла, от удара он врезался в отбойник.

Девушка-очевидец рассказала, что водителей с травмами разной степени тяжести увезли в больницу с места аварии.

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