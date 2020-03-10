2020-03-10T06:31:27+03:00
Общество

«Водителей увезли на скорой: из-за аварии на трассе под Новосибирском образовалась пробка

От удара «Тойоту» развернуло поперек дороги
Никита МАНЬКО
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ДТП создало утренний затор в пригородеДТП создало утренний затор в пригородеФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирские водители разбили две иномарки и попали в больницу утром во вторник, 10 марта. Очевидцы засняли последствия ДТП у остановки «Совхоз Пригородный» недалеко от Толмачево: от удара лоб в лоб внедорожник отбросило в отбойник, сообщили очевидцы.

Столкновение произошло на участке трассы Р-254 «Иртыш» около 06:55. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, водитель седана Toyota Platz ехал из города Обь в сторону Ордынского шоссе, и недалеко от остановки «Совхоз Пригородный» совершил ДТП со встречным внедорожником Mitsubishi.

Седан лишился передней части корпуса, от сильного удара авто развернуло поперек дороги. Внедорожник Mitsubishi лишился левого крыла, от удара он врезался в отбойник.

Девушка-очевидец рассказала, что водителей с травмами разной степени тяжести увезли в больницу с места аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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