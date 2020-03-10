«Она почти невесомая»: волонтеры ищут хозяев кошке Пушинке

10 Март 2020 2020-03-10T05:00:04+03:00

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Кошечка Пушинка ищет новый дом, где ее будут держать в сытости и тепле. Ей не повезло: бывшие хозяева выбросили ее на мороз, поставив коробку с кошкой на крыльце под дверью ветеринарной клиники. Кошечка очень миниатюрная и покрыта густой серой шерсткой. Но под мехом она очень худая.

— Пушинка у нас уже пятый день в клинике живет, ей около года. Она крайне истощена и замучена. Весит всего полтора килограмма. Поэтому ее и назвали Пушинкой. Но кушает, как может, поправляется, по состоянию более-менее активная, — рассказала доброволец Марина Грушевская.

Кошка ведет себя спокойно и уравновешенно. Для нее лучше вкусно поесть и поспать на любимой лежанке, чем бегать по квартире.

От долгого голодания у Пушинки развились проблемы с пищеварением. Фото: Елена Мусинск

— В состоянии такого истощения она только кушает и спит. Пока идет восстановительный период. С пищеварением не все в порядке, так как она долго голодала, лечим ее. Плюс проводим профилактику на случай, если кошка подхватила вирусные инфекции, — пояснила Марина.

Пушинка пока не стерилизована, лоток с древесным наполнителем освоила на «отлично». Стерилизацию работники клиники проведут сразу, как кошечка наберет достаточную массу тела.

Если вы хотите подарить новый дом Пушинке, звоните по телефону 8-953-874-92-27 (Марина).

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