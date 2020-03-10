«Настроение испорчено»: сибиряка подставили с доставкой цветов на 8 марта

10 Март 2020 2020-03-10T04:02:29+03:00

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Если для кого-то 8 марта было праздничным днем с подарками и цветами, то сибиряку, который заказал доставку цветов в новосибирской фирме, было не до веселья. Его близким флористы доставили завядший букет:

- Сам нахожусь не в Новосибирске, но заказал букет к 8 Марта близким. Сказать, что разочарован, это ничего не сказать. Настроение испорчено. Лучше бы совсем не связывался с этой фирмой, - посетовал сибиряк в группе revizor.nsk и приложил снимок завядшего букета.

Пользователи соцсетей автора поддержали:

- Ужасно, конечно!

Отреагировала в комментариях и сама фирма:

- Всем недовольным клиентам мы доставляем в точности такой же букет или на такую же сумму, чтобы исправить ошибку и сделать приятный бонус дополнительно, - написали представители компании.

Юрист Инесса Рябинина советует всем, кому оказали некачественную услугу, действовать следующим образом:

- Пишите претензию в фирму с требованием вернуть ваши средства или выполнить услугу надлежащим образом. Если компания никак не реагирует, то обращайтесь в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU