«Настроение испорчено»: сибиряка подставили с доставкой цветов на 8 марта
Если для кого-то 8 марта было праздничным днем с подарками и цветами, то сибиряку, который заказал доставку цветов в новосибирской фирме, было не до веселья. Его близким флористы доставили завядший букет:
- Сам нахожусь не в Новосибирске, но заказал букет к 8 Марта близким. Сказать, что разочарован, это ничего не сказать. Настроение испорчено. Лучше бы совсем не связывался с этой фирмой, - посетовал сибиряк в группе revizor.nsk и приложил снимок завядшего букета.
Пользователи соцсетей автора поддержали:
- Ужасно, конечно!
Отреагировала в комментариях и сама фирма:
- Всем недовольным клиентам мы доставляем в точности такой же букет или на такую же сумму, чтобы исправить ошибку и сделать приятный бонус дополнительно, - написали представители компании.
Юрист Инесса Рябинина советует всем, кому оказали некачественную услугу, действовать следующим образом:
- Пишите претензию в фирму с требованием вернуть ваши средства или выполнить услугу надлежащим образом. Если компания никак не реагирует, то обращайтесь в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU