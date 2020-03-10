Школьница, которую обвиняют в убийстве кота Моти, пойдет под суд

10 Март 2020 2020-03-10T04:11:05+03:00

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Адвокат Сергей Егоров, которого наняли зоозащитники, рассказал, что следственный комитет завершил расследование дела об убийстве кота Моти.

— Расследование жестокого убийства кота Мартина вышло на финишную прямую. На днях хозяйку Моти и меня, ее представителя, ознакомили с заключениями ряда судебных экспертиз, в том числе по изъятым с места преступления предметам. Выводы экспертиз приводить не буду, не вправе. Однако отмечу, что они имеют большую ценность для доказывания преступных действий виновных лиц. Попросту говоря были проведены не зря, — написал на своей странице в соцсетях Сергей Егоров.

Адвокат отметил, что в марте 2020 года уголовное дело планируется к направлению прокурору, для дальнейшей передачи в суд.

— Все экспертизы по делу готовы, в ближайшее время ждем уведомления об окончании следственных действий и будем знакомиться с материалами уголовного дела, — пояснил он. Судебные заседания будут проходить в Советском районе.

Напомним, убийство кота Моти, произошло в Академгородке в августе 2019 года: его обнаружили в мусорном баке. Под подозрением оказалась школьница, жившая по соседству с хозяевами животного.

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