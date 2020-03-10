Стало известно, почему прилет рейса «Москва-Новосибирск» задержался на 3 часа
Утро вторника, 10 марта, началось в аэропорту «Толмачево» с изменений в расписании: задержался прилет рейса «Москва – Новосибирск» авиакомпании «Алроса». Борт должен был приземлиться в столице Сибири еще в 4.40, но прилетит на три часа позже.
- Самолет вылетел с опозданием из московского аэропорта «Домодедово», - аояснили причину задержки рейса КП-Новосибирск в новосибирской воздушной гавани.
На данный момент в онлайн-табло значится, что рейс приземлится в Новосибирске в 7.50. Уточнить расписание можно в справочной новосибирского аэропорта по тел. (383) 216-99-99.
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ИСТОЧНИК KP.RU