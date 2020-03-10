2020-03-10T03:25:52+03:00
Происшествия

Стало известно, почему прилет рейса «Москва-Новосибирск» задержался на 3 часа

Как пояснили корреспондентам КП-Новосибирск, борт позже отправился в Сибирь из «Домодедово»
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Борт прилетит в Новосибирск в 7.50.Борт прилетит в Новосибирск в 7.50.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Утро вторника, 10 марта, началось в аэропорту «Толмачево» с изменений в расписании: задержался прилет рейса «МоскваНовосибирск» авиакомпании «Алроса». Борт должен был приземлиться в столице Сибири еще в 4.40, но прилетит на три часа позже.

- Самолет вылетел с опозданием из московского аэропорта «Домодедово», - аояснили причину задержки рейса КП-Новосибирск в новосибирской воздушной гавани.

На данный момент в онлайн-табло значится, что рейс приземлится в Новосибирске в 7.50. Уточнить расписание можно в справочной новосибирского аэропорта по тел. (383) 216-99-99.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24