Хотел проехать на желтый: три иномарки столкнулись в центре Новосибирска
Авария с тремя автомобилями произошла в центре Новосибирска: на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных столкнулись несколько иномарок вечером в понедельник, 9 марта. О ДТП сообщили очевидцы в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Как рассказали свидетели, три автомобиля двигались через перекресток на высокой скорости. При этом один из участников аварии, Toyota Allion, пытался «проскочить» на желтый сигнал светофора. Из-за его торопливости и случилось столкновение.
В результате ДТП у «Тойоты» остались серьезные повреждения с правой стороны: у нее сильно смялось правое заднее крыло. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших уточняются.
Три автомобиля столкнулись на улице Гоголя.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU