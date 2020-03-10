Хотел проехать на желтый: три иномарки столкнулись в центре Новосибирска

10 Март 2020 2020-03-10T03:03:14+03:00

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Авария с тремя автомобилями произошла в центре Новосибирска: на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных столкнулись несколько иномарок вечером в понедельник, 9 марта. О ДТП сообщили очевидцы в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Как рассказали свидетели, три автомобиля двигались через перекресток на высокой скорости. При этом один из участников аварии, Toyota Allion, пытался «проскочить» на желтый сигнал светофора. Из-за его торопливости и случилось столкновение.

В результате ДТП у «Тойоты» остались серьезные повреждения с правой стороны: у нее сильно смялось правое заднее крыло. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших уточняются.

Три автомобиля столкнулись на улице Гоголя.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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