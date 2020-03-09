Во время коронавируса китайцы ищут нелегальных моделей из России

9 Март 2020 2020-03-09T16:02:17+03:00

Блогер из Новосибирска осталась без работы в стране, где вспыхнула эпидемия. Девушка рассказывает, что местным жителям запретили нанимать иностранцев

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Обстановка в китайском Шэньчжэне улучшается. Еще недавно из-за коронавируса местные жители ушли в бессрочные отпуска, а многие заведения закрылись. Сейчас в город постепенно возвращается жизнь. Об этом КП-Новосибирск рассказала блогер Екатерина Чумаченко, которая в поисках работы уехала в Китай еще в январе.

- В Китае попроще стало. Больше магазинов открылось, больше заведений, рынков, - говорит девушка.

Впрочем, она добавляет, что для приезжих ситуация остается сложной: местным запрещают брать их на работу.

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В чате, где приезжие делятся новостями Шэньчжэня, одна из русских девушек рассказала о трудовых ограничениях для гостей города:

«Сегодня на работу пришли ребята в форме, переписали всех иностранцев, паспорта, где и когда были последний раз за границей. Сказали, что из-за усугубляющейся ситуации в мире под контроль попадают все иностранцы и не могут выходить на работу до получения дальнейших распоряжений».

Инострнцы в Шэньчжэне оказались в невыгодном положении.

Екатерина Чумаченко подтверждает, что с трудоустройством в этом городе – очень сложно.

- Легально видела, что ищут онлайн учителей, но это только к носителям языка относится. Нелегально ищут моделей. В Китае любые европейские модели популярны, - рассказала Екатерина КП-Новосибирск.

Сама блогер оказалась в бедственном положении из-за эпидемии. Она ехала в Китай, чтобы устроиться на работу, но теперь осталась без денег.

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Еккатерина отправилась в Китай на заработки, но оказалась в стране в неподходящее время. Фото: www.instagram.com/katgrass

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ИСТОЧНИК KP.RU