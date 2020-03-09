Красивых девушек из колонии отпустили домой на праздники

9 Март 2020 2020-03-09T15:50:56+03:00

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Несколько финалисток конкурса красоты и творчества, который был устроен среди девушек-заключенных, получили неожиданные подарки. Им разрешили отправиться домой на выходные в честь 8 Марта. Разрешение получено с соблюдением закона, такая «путевка» называется для них отпуском.

— Решение о выезде в отпуск осужденных было принято благодаря их ответственному отношению к учебе и труду, примерному поведению и участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях своих исправительных учреждениях, — рассказали в новосибирском управлении службы исполнения наказаний.

Так Марина Филатова отправилась домой после того как в конкурсе «А ну-ка, девушки!» показала свои творческие способности в соревновании «Модный показ», там девушка представила костюм, который делала несколько дней. Другая заключенная из девятой колонии отправилась на праздники к трем сыновьям. На конкурсе она показала свои танцевальные способности.

Сотрудники службы исполнения наказаний отмечают, что с начала этого года в отпусках за хорошее поведение побывали 17 человек.

Одна из отпускниц вместе с близкими. фото: 54.fsin.su

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