Огромный и добрый: новосибирцы спасли заблудившегося сенбернара

9 Март 2020 2020-03-09T14:59:40+03:00

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В Новосибирске жители дома на улице Широкая заметили одинокого породистого пса. Сенбернар ходил возле дома, жалобно лаял, как будто искал хозяев. Пес был измотан и вскоре лег спать прямо посреди двора.

— Я вышла гулять со своей собакой и увидела гуляющего сенбернара, как то мы уже привыкли к дворовым обычным собакам, а тут большой породистый и один, — рассказывает об этой встрече местная жительница Юлия Михайлова, которая в итоги и помогла пристроить потерявшегося пса. — Отвела своего домой, и бегом искать потеряшку, нашла сразу, ходила везде за ним, параллельно пост выложила в социальные сети, люди мне помогали.

— Это ориентированная на человека порода. Сенбернары не могут без людей, - писали люди, знакомые с породой.

Устав от поисков хозяев, пес лег спать. Фото: Юлия Михайлова

Через социальные сети удалось связаться с теми, кто готов был забрать собаку оперативно, придержать на какое-то время. Сначала сенбернара отвезли к заводчику таких собак, а этим утром появились люди, которые забрали сенбернара на постоянное место жительства, если не найдутся хозяева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765407" frameborder="0"></iframe> Сенбернар зовет хозяев, он потерялся.

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