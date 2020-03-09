Сибиряков возмутил передвижной пункт с флюорографией во дворе
Новосибирцы жалуются на передвижной автомобиль с флюорографией. Они уверены, что машина стоит на придомовой территории нелегально. Как рассказали местные жители, рядом с ними находится медицинский центр. В нем врачи помогают проходить медицинскую комиссию иностранным гражданам для получения гражданства.
— Автомобиль припаркован здесь почти постоянно. Иногда по чьей-нибудь жалобе жильцов жилого дома его на несколько дней убирают с территории, — рассказали «КП-Новосибирск» жители дома по адресу улица Большевистская. — Так люди еще стоят тут постоянно толпами. Могут нужду свою справить прямо во дворе.
Сибиряки засняли передвижной пункт с флюорографией на видео. На кадрах видно, что отходы выносят просто в ведре на улицу, провода подключены к общему щитку, от которого «питается» электроэнергией весь дом. Жители соседнего дома уверены, что так быть не должно — это может быть опасно.
— Силовой электрокабель валяется в снегу и в луже воды. Ели рядом окажутся дети — произойдет ЧП, — паникуют новосибирцы.
Редакции «КП-Новосибирск» не удалось дозвониться до медицинского центра, чтобы получить от них оперативный комментарий. Будем следить за развитием событий.
Новосибирцев возмутила передвижная машина с флюорографией.
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