2020-03-09T14:32:45+03:00
Общество

Сибиряков возмутил передвижной пункт с флюорографией во дворе

Они уверены, что автомобиль не должен находиться на их территории
Анна ПАШАГИНА
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Иностранные граждане каждый день толпятся возле машины. Фото: читатели "КП"Иностранные граждане каждый день толпятся возле машины. Фото: читатели "КП"
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Новосибирцы жалуются на передвижной автомобиль с флюорографией. Они уверены, что машина стоит на придомовой территории нелегально. Как рассказали местные жители, рядом с ними находится медицинский центр. В нем врачи помогают проходить медицинскую комиссию иностранным гражданам для получения гражданства.

— Автомобиль припаркован здесь почти постоянно. Иногда по чьей-нибудь жалобе жильцов жилого дома его на несколько дней убирают с территории, — рассказали «КП-Новосибирск» жители дома по адресу улица Большевистская. — Так люди еще стоят тут постоянно толпами. Могут нужду свою справить прямо во дворе.

Сибиряки засняли передвижной пункт с флюорографией на видео. На кадрах видно, что отходы выносят просто в ведре на улицу, провода подключены к общему щитку, от которого «питается» электроэнергией весь дом. Жители соседнего дома уверены, что так быть не должно — это может быть опасно.

— Силовой электрокабель валяется в снегу и в луже воды. Ели рядом окажутся дети — произойдет ЧП, — паникуют новосибирцы.

Редакции «КП-Новосибирск» не удалось дозвониться до медицинского центра, чтобы получить от них оперативный комментарий. Будем следить за развитием событий.

Новосибирцев возмутила передвижная машина с флюорографией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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