2020-03-09T14:05:00+03:00
Общество

Ветерану удалось вернуть 170 тысяч рублей за несделанный ремонт дома

Теперь прокуратура добивается штрафа за ошибку в платежках ЖКХ
Никита МАНЬКО
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УК незаметно собрала с пенсионеров более 170 тысяч рублейУК незаметно собрала с пенсионеров более 170 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Ветеран труда из Новосибирска наказал управляющую компанию за незаконное начисление денег за ремонт дома. Собственники отменили решение по ремонту отмостки, но коммунальщики продолжали начислять деньги. С помощью прокуратуры жители хотят оштрафовать управляющую компанию.

Ветеран труда и трое пенсионеров убедили УК «Доверие» вернуть им незаконно начисленные деньги. Сначала собственники дома приняли решение отремонтировать отмостку дома по адресу Новая Заря, 47, но вскоре большинство пожилых жителей дома решили отказаться от ремонта за 180 тысяч рублей.

Однако с декабря 2018 года по июнь 2019 года УК «Дзержинец» продолжил начислять расходы на этот ремонт в платежки, и жильцы дома возмутились. Коммунальщики сделали перерасчет, и перенаправили собранные 170 тысяч рублей в счет будущих платежей за содержание жилья.

Ветеран труда и трое пенсионеров решили наказать УК за незаконные платежи, и добиться штрафа, который составляет до 50% от незаконно собранной суммы. Прокуратура подала иск с просьбой оштрафовать УК, но коммунальщики обжаловали штраф в апелляционном суде.

— Это обычная хрущевка, там живут одни пенсионеры — и вернуть штраф за незаконную плату важно для данной категории граждан. Мы подали четыре иска — в защиту прав ветерана труда и трех пенсионеров, живущих в этом доме, — говорит помощник прокурора Калининского района Нина Симухина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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