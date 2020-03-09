2020-03-09T10:23:41+03:00
Происшествия

В Новосибирске распустили присяжных заседателей, потому что в коллегии оказались только женщины

Государственный обвинитель говорит, что в регионе впервые расформировал коллегию на таком основании. Но законом это предусмотрено
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске идет процесс по делу о заказном убийстве.В Новосибирске идет процесс по делу о заказном убийстве.Фото: "КП" Архив
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Новосибирский областной суд не сразу смог начать процесс по делу о заказном убийстве. Собрать законную коллегию присяжных заседателей удалось лишь со второй попытки. В первый раз она оказалась слишком женской.

Процесс, в котором возникла такая ситуация, посвящен давнему делe. Это убийство, совершенное еще в декабре 2007 года. Именно тогда на улице Дачной жертвой преступников стала местная жительница. Спустя годы Следственный комитет нашел и киллера, и его сообщников, и заказчика. Теперь четыре человека – на скамье подсудимых.

Обвиняемые пожелали, чтобы их судьбы решали присяжные. Когда случайным образом сформировалась коллегия, она оказалась полностью женской.

- В состав вошли одни женщины. Восемь – основной состав и четыре запасных. Все женщины, кроме одного мужчины, который попал в состав запасных, - рассказала КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова. - Поскольку на скамье подсудимых – четыре человека мужского пола, потерпевшая - женщина, то в связи с этим я заявила о тенденциозности и предложила объявить роспуск коллегии.

Суд с таким заявлением согласился, и распустил коллегию присяжных. Пришлось формировать ее заново, и теперь в ней – гендерное равенство. Совпало так, что мужчин и женщин – одинаковое количество.

По словам Егоровой, в регионе впервые была распущена коллегия присяжных по такой причине, но законом это предусмотрено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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