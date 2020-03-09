Случайный очевидец запустил сердце незнакомцу, который оказался на грани смерти в Новосибирске
В Ленинском районе у прохожего остановилось сердце. Мужчину спасла случайность – мимо проезжал человек, который знает, как действовать в таких ситуациях.
Об этом происшествии на улице Титова рассказывает паблик «АСТ-54».
«Прохожий почувствовал недомогание и упал на снег. В этот момент по улице ехал аварийный комиссар, который остановился узнать, в чем дело и нужна ли помощь. Оказалось, что у мужчины остановилось сердце», - говорится в соцсети.
На счастье, очевидец был готов к подобным ситуациям. Он тут же начал реанимировать незнакомца. На видео, которое длится лишь несколько секунд, видно, как комиссар проводит манипуляции, склонившись над умирающим.
Помощь оказалась очень кстати, и сердце мужчины забилось вновь.
«Однако дыхание приходилось поддерживать принудительной вентиляцией легких до прибытия врачей», - сообщает паблик.
По данным источника, комиссар оказался человеком с нужными знаниями – до этого он проходил обучение по программе Emergency First Response – курсы оказания первой помощи.
Незнакомец спас мужчину, у которого остановилось сердце.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU