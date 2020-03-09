Случайный очевидец запустил сердце незнакомцу, который оказался на грани смерти в Новосибирске

9 Март 2020 2020-03-09T09:24:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе у прохожего остановилось сердце. Мужчину спасла случайность – мимо проезжал человек, который знает, как действовать в таких ситуациях.

Об этом происшествии на улице Титова рассказывает паблик «АСТ-54».

«Прохожий почувствовал недомогание и упал на снег. В этот момент по улице ехал аварийный комиссар, который остановился узнать, в чем дело и нужна ли помощь. Оказалось, что у мужчины остановилось сердце», - говорится в соцсети.

На счастье, очевидец был готов к подобным ситуациям. Он тут же начал реанимировать незнакомца. На видео, которое длится лишь несколько секунд, видно, как комиссар проводит манипуляции, склонившись над умирающим.

Помощь оказалась очень кстати, и сердце мужчины забилось вновь.

«Однако дыхание приходилось поддерживать принудительной вентиляцией легких до прибытия врачей», - сообщает паблик.

По данным источника, комиссар оказался человеком с нужными знаниями – до этого он проходил обучение по программе Emergency First Response – курсы оказания первой помощи.

Незнакомец спас мужчину, у которого остановилось сердце.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU