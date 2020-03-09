2020-03-09T09:24:21+03:00
Общество

Случайный очевидец запустил сердце незнакомцу, который оказался на грани смерти в Новосибирске

Спасителем оказался аварийный комиссар, который владеет навыками первой медицинской помощи
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Незнакомец реанимировал человека, которому внезапно стало плохо.Незнакомец реанимировал человека, которому внезапно стало плохо.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Ленинском районе у прохожего остановилось сердце. Мужчину спасла случайность – мимо проезжал человек, который знает, как действовать в таких ситуациях.

Об этом происшествии на улице Титова рассказывает паблик «АСТ-54».

«Прохожий почувствовал недомогание и упал на снег. В этот момент по улице ехал аварийный комиссар, который остановился узнать, в чем дело и нужна ли помощь. Оказалось, что у мужчины остановилось сердце», - говорится в соцсети.

На счастье, очевидец был готов к подобным ситуациям. Он тут же начал реанимировать незнакомца. На видео, которое длится лишь несколько секунд, видно, как комиссар проводит манипуляции, склонившись над умирающим.

Помощь оказалась очень кстати, и сердце мужчины забилось вновь.

«Однако дыхание приходилось поддерживать принудительной вентиляцией легких до прибытия врачей», - сообщает паблик.

По данным источника, комиссар оказался человеком с нужными знаниями – до этого он проходил обучение по программе Emergency First Response – курсы оказания первой помощи.

Незнакомец спас мужчину, у которого остановилось сердце.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске распустили присяжных заседателей, потому что в коллегии оказались только женщины
Случайный очевидец запустил сердце незнакомцу, который оказался на грани смерти в Новосибирске
«Смотреть можно бесконечно»: новосибирцам понравилось видео, на котором ребенок обезоруживает взрослого мужчину
«Нужно ехать в Германию»: от имени новосибирского фотографа действуют неизвестные
Две машины столкнулись ночью в центре города
Вместо техники - кошачий наполнитель: сибирячке подменили товар в посылке
Замуровали, демоны: мужчина «подрался» с автоматическими воротами на въезде во двор
«А если бы это ребенок съел?»: сибиряк нашел у себя в плове металл
Сибиряк открыл стрельбу во дворе своего дома
«С днем рождения, детка»: Элджей поздравил Настю Ивлееву со сцены в Новосибирске
«Биологические часики тикают»: Настя Ивлеева отметила день рождения с салютом в Новосибирске
Космос для взрослых: девушки в чулках и купальниках показали неземную красоту
«Их нити - настоящие!»: сибиряк отправит мини-копии Знамени Победы в космос
Замкнула проводка: 8 марта в новосибирском кафе вспыхнул пожар
«Топает как лошадь»: двухлетняя танцорша, мешающая соседям, вызвала споры в соцсетях
«Готовили три дня»: водители сделали гигантское поздравление с 8 марта из машин
«Еле ноги унесла»: сибирячка лишилась половины волос во время наращивания
«Мерзли в своих квартирах»: 8 марта в Бердске произошла крупная коммунальная авария
«Стыдливо прикрывают бумажками»: новосибирцев возмутило нашествие торговцев тюльпанами