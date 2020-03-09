«Смотреть можно бесконечно»: новосибирцам понравилось видео, на котором ребенок обезоруживает взрослого мужчину

9 Март 2020 2020-03-09T09:05:56+03:00

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В кадре – дошколенок в кимоно. Прямо перед лицом у него возникает рука с пистолетом. Пацан тут же хватает взрослого за кисть и легко бросает его на пол. Пистолет отлетает, его поднимает юный герой…

Видео с таким содержанием появилось в Instagram новосибирского режиссера, каскадера и каратиста Олега Захарова. Судя по комментариям – «сибирский Сигал», «красавчик», «смотреть можно бесконечно» - зрителям понравился трюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/765353" frameborder="0"></iframe> Дошколенок обезоружил взрослого.

Сам Захаров рекомендует не повторять подобное, не имея нужных навыков. А снимал короткий ролик, говорит, с собственным сыном Артемом.

- На тот момент ему было, скорее всего, 5 лет. Мы остались после тренировки, я показал ему этот прием. Но его зрелищность и успех больше заключаются в моем прыжке. В жизни ребенок такого роста и такой массы не сможет повалить дяденьку, который превышает его по весу в несколько раз, - пояснил Захаров КП-Новосибирск.

Кстати, пистолет на видео - не настоящий. Каскадер говорит, что это - резиновый муляж.

Сейчас Артему – уже 8 лет, он продолжает заниматься карате, как и его отец. Прежде, чем выложить давнюю запись, Олег посоветовался с сыном.

«Если поторопиться – можно травмироваться», - герой удивительного снимка рассказал, как сделать крутую растяжку. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

У обладателя черного пояса и каскадера стало уже традицией выкладывать в свой аккаунт фото и видео с необычными трюками. До этого он показывал, например, как участвует в Bottle Cap Challenge, а также демонстрировал растяжку в воздухе.

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