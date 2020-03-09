«Нужно ехать в Германию»: от имени новосибирского фотографа действуют неизвестные

9 Март 2020 2020-03-09T08:16:54+03:00

Многие горожане получили электронные сообщения с просьбой помочь больной девочке. Но Алексей Игнатович, от имени которого идет рассылка, уверяет, что ничего подобного не писал

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Многие жители Новосибирска (а возможно – и других городов) получили неожиданные сообщения, подписанные именем фотографа Алексея Игнатовича. В них идет речь о девочке, которая, согласно тексту, нуждается в дорогой операции.

«Друзья, мне надо чуток всех потревожить. Хотим рассказать о нашей малышке (дочери моей двоюродной сестры). Виолка очень жизнерадостная, любознательная и творческая девочка. Любит рисовать, общаться с другими детьми и путешествовать с родителями. Малышка мечтает пойти в школу, но пока даже не может посещать детский сад, все потому, что у Виолетты несколько редких заболеваний», - говорится в рассылке.

В тексте говорится, что ребенку предписано лечение в Германии, стоит оно порядка двух миллионов, а времени на спасение девочки – полгода.

«Семейным кругом мы сумели с начала года набрать уже больше половины, но на этом наши ресурсы исчерпаны. Поэтому пробуем привлечь друзей и знакомых. Вдруг, кто-то не пройдет мимо. Не знаю, насколько будет успешна идея, но пробуем организовать небольшой сбор», - говорится в письмах. В них же указан номер карты, на которую предлагается отправлять пожертвования.

Судя по всему, такие послание пришли знакомым фотографа в почту, а также – через мессенджеры. Однако сам Алексей Игнатович утверждает, что такой рассылки не делал.

«Алле!!! Гараж!!! Тут мне просигнализировали, что от моего имени денег просят на лечение детей в ФБ, - написал он в соцсети. - И письма электронные якобы от меня приходят людям с просьбой выслать денег. Ничего не надо высылать!!!!»

Фотограф призывает не переводить никаких денег на карту, указанную в рассылке.

Неизвестные говорят, что требуется помощь ребенку.

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